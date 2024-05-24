خطة جديدة لتطوير الزراعات الإستراتيجية

على مساحة 114 ألف هكتار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، خطة جديدة لتطوير الزراعات الاستراتيجية في البلاد، متضمنة إعادة هيكلة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية (قافابرو)، عبر إلحاقه بـ 174 وحدة فلاحية للإنتاج، ليصبح المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الأسهم لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتجية.

وأضاف الوزير أنّ هذه المؤسسة الجديدة، كلفت بمهام تطوير الزراعات الإستراتجية، لاسيما البقوليات، البذور الزيتية بما فيها دوار الشمس، الأشجار المقاومة على غرار الأرقان والفستق، وكذا تكثيف البذور، وذلك “تماشياً مع التوجهات الجديدة للقطاع الفلاحي وتنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع الوزراء المنعقد بتاريخ الثامن عشر فيفري 2024”.

وألحقت بالمؤسسة الجديدة 174 وحدة فلاحية للإنتاج، تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بأزيد من 114 ألف هكتار صالحة للزراعة، مع استحداث أربع شركات مكلّفة بأربعة فروع.

وستتكفل شركة (سوديلسيك) بفرع البقوليات الذي خصصت له مساحة تفوق 38500 هكتار لزراعة البقوليات على غرار العدس والحمص، فيما ستتكفل شركة (سوديول) بفرع البذور الزيتية، الذي خُصّصت له مساحة تفوق 33300 هكتار لزراعة النباتات الزيتية بما في ذلك إنتاج بذور دوار الشمس.

أما فرع الأشجار المقاومة، فستتكفل به شركة (سوديار)، حيث خصص لغرس أشجار اليرقان مساحة مقدرة بـ 2925 هكتار ومساحة 1400 هكتار لغرس أشجار الفستق، مع تكليف شركة (سوديسيم) بفرع تكثيف البذور على مساحة مقدرة بـ21 ألف هكتار.

وأكد الوزير أنّه تم وضع مخطط عملي يمتد على مدى ثلاث سنوات، لتجسيد الأهداف المسطرة لتطوير الزراعات الإستراتيجية على مستوى الوحدات الفلاحية للإنتاج، مضيفا أن قطاعه “بصدد إعداد مخطط استثماري يتضمن تجنيد الموارد المائية، واقتناء العتاد الفلاحي، المدخلات، وشتائل الأشجار المقاومة وذلك بهدف تجسيد نظرة الفلاحة الجديدة”.

وذكر الوزير أنّ القطاع يهدف من خلال هذا “التصور الجديد” إلى إعادة النظر في الإمكانيات الزراعية التي تزخر بها الجزائر، معتمدة في ذلك على مخطط الزراعات الإستراتيجية، وكذا استحداث وحدات للإنتاج الفلاحي.