خطر القيادة بجوار الشاحنات.. تعرّف على النقاط العمياء قبل أن تقترب

هل سبق أن قدت سيارتك بجوار شاحنة ضخمة وشعرت أن سائقها لا يعلم بوجودك؟ هذا الإحساس ليس مجرد وهم بل حقيقة، ذلك أن مركبات الوزن الثقيل تحتوي على ما يُعرف بـ”النقاط العمياء”، والبقاء داخل هذه المناطق قد يكلفك حياتك!

وفقا لخبراء فإن النقطة العمياء هي منطقة لا يستطيع السائق رؤيتها مباشرة أو عبر المرايا، وبسبب حجم الشاحنات وارتفاعها، فإن هذه النقاط أكبر بكثير من تلك الموجودة في السيارات العادية.

عند التوقف، الانعطاف، أو تغيير المسار، يحتاج سائق الشاحنة إلى الاعتماد على المرايا، لكن إن كنت داخل إحدى النقاط العمياء، فقد يقوم السائق بالتحرك دون أن يعلم بوجودك، مما قد يؤدي إلى تصادم كارثي.

وفي هذا السياق نشرت الصفحة الرسمية لقيادة الدرك الوطني، في ميدان الإعلام المروري منشورا توعويا بشأن السياقة الآمنة بجانب الشاحنات، داعية السائقين لترك مسافة أمان كافية بينهم وبينها بسبب النقاط العمياء.

وأرفقت “طريقي” منشورها برسم يوضح النقاط العمياء حول الشاحنة بالألوان البرتقالية، مع نصائح للقيادة الآمنة أمام الشاحنات وهي:

1. تعرّف أماكن النقاط العمياء التي لا يمكن لسائق الشاحنة رؤيتك فيها.

2. اترك مسافة آمنة بينك وبين الشاحنة.

3. لا تتسرع واصبر خصوصًا عند تقاسم الطريق مع الشاحنات.

4. إذا اضطرت لتجاوز الشاحنة، احذر ولا تتجاوزها من اليمين لأنها نقطة عمياء للسائق.

ما هي النقاط العمياء في الشاحنات؟

✅ الجانب الأيمن بالكامل: أخطر نقطة عمياء على الإطلاق، ويُمنع التجاوز منها.

✅ خلف الشاحنة مباشرة: منطقة غير مرئية تمامًا للسائق.

✅ أمام الشاحنة مباشرة: قد لا يرى السائق السيارة الصغيرة أو الدراجة.

✅ جانب السائق (الأيسر): يوجد به نقطة عمياء ضيقة قرب الباب.

معلومات أخرى ينبغي أن تكون على دراية بها

ـ أفضل مسافة ينصح بأن تتركها بين سيارتك والشاحنة هي 20 أو 25 خط والمعروفه بمسافة الأمان وتصبح مضاعفة في الشتاء.

ـ الشاحنات عندما تسير بسرعة عالية تخلق الكثير من ضغط الرياح، وهو ماقد يؤدي إلى سحب السيارة إلى جانب الشاحنة عند القيادة بمسافة قريبة جداً بجانبها بسبب ضغط الرياح.

ـ لتجنب النقطة العمياء، يجب أن ترى وجه السائق في مرآة الشاحنة فإذا كنت تراه فإعلم أنه هو أيضا يراك.

ـ عند تجاوز الشاحنة قم بترك أكبر مسافة ممكنة لتقوم بتغيير الممرات، ويفضل أن لا تتجاوزها من اليمين لأنها نقطة عمياء بالنسبة لسائق الشاحنة.

ـ تجنب التجاوز بسرعة منخفضة لأنك ستصبح في المنطقة العمياء بسبب جلوس سائق الشاحنة في مكان عالي قد يحجب الرؤية للسيارات القريبة جداً منه، لذلك ننصح أن لا تخفض سرعتك حتى ترى الأضواء الأمامية للشاحنة على المرآة الخلفية الوسطى لسيارتك.

ـ عند التجاوز قم بإستخدام منبه الصوت.