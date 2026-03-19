خطوات لتعزيز الشحن وتوسيع وجهات التصدير الجزائرية

ح.م
صادرات الجزائر

اتُّفق خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الأربعاء على جملة من الإجراءات العملية لتعزيز قدرات التصدير، تشمل تطوير الشحن الجوي والبحري وتوسيع النقل البري نحو أسواق إفريقية، في استجابة مباشرة لطلبات المصدرين الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن أبرز مخرجات الاجتماع شملت تعزيز الشحن الجوي عبر الاعتماد على الطائرات المتخصصة واستغلال المساحات المتاحة، إلى جانب توسيع النقل البري نحو موريتانيا والنيجر عبر مجمع “لوجيترانس”، فضلاً عن تطوير الخطوط البحرية الاستراتيجية باتجاه موريتانيا والسنغال، بما يدعم انسيابية السلع نحو هذه الوجهات.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لتذليل العقبات التي تعترض عمليات التصدير، مع الاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ودراسة فتح خطوط جديدة، بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

وجاء هذا الاجتماع بحضور مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي، والمجمع الجزائري للنقل البحري (ڨاتما)، ومجمع كنان للنقل البحري، إلى جانب مجمع “لوجيترانس”، حيث خُصص لمناقشة سبل تفعيل المسارات اللوجستية وتحسين خدمات النقل بمختلف أنماطه لدعم الصادرات الوطنية.

مقالات ذات صلة
منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور نموذج للاقتصاد متعدد الأقطاب

منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور نموذج للاقتصاد متعدد الأقطاب

إنتاج سنوي يبلغ 2 مليون طن.. منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ضمن الكبار عالمياً

إنتاج سنوي يبلغ 2 مليون طن.. منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ضمن الكبار عالمياً

لا تجميد لمشاريع الاستثمار… وهذه كيفيات تمديد رخص الالتزام!

لا تجميد لمشاريع الاستثمار… وهذه كيفيات تمديد رخص الالتزام!

دعوة للمؤسسات الجزائرية المصغرة للمنافسة في جوائز “WIPO 2026”

دعوة للمؤسسات الجزائرية المصغرة للمنافسة في جوائز “WIPO 2026”

مراقبة الأداء وتحفيز التطوير محور زيارة وفد وزاري لميناء عنابة

مراقبة الأداء وتحفيز التطوير محور زيارة وفد وزاري لميناء عنابة

أسعار النفط تقفز 6% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخام برنت يتجاوز 115 دولارًا

أسعار النفط تقفز 6% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخام برنت يتجاوز 115 دولارًا

