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رياضة

خلاف جديد بين بلايلي و مدربه

الشروق الرياضي
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خلاف جديد بين بلايلي و مدربه

قال موقع “كرومبي” الفرنسي، إن يوسف بلايلي قام بسوء سلوك جديد، ويتمثل هذه المرة في دخوله في تلاسن مع مدربه، أولفييه بانتالوني، ورغم أن الأسباب غير معروفة لحد اللحظة، إلا أن ثورة اللاعب الجزائري دفعته لمغادرة التدريبات غاضباً تجاه غرفة تغيير الملابس قبل انتهاء التدريبات..

وأضاف المصدر ذاته أن المدرب أولفييه بانتالوني ترك بدوره اللاعب يُغادر ودون تدخل حتى لا يتأزم الوضع أكثر، وكي لا يشتت تركيز باقي اللاعبين قبل مباراة ستراسبورغ، والتي تنافس الفريقان فيها على النجاة من الهبوط لليغ 2. وبحسب المصدر نفسه، فإن محيط نادي أجاكسيو يرى أن يوسف بلايلي لم يعد متحمساً للدفاع عن ألوان الفريق، خاصة وأن هذه القضية تأتي بعد أيامٍ قليلة من إثارته استياء إدارة النادي بسبب تأخر عودته من معسكر المنتخب الجزائري شهر مارس الماضي، حيث فضل علاج إصابته في بلاده، دون إذن من مسؤولي فريقه.

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