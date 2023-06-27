دراسة: طول الساحل الجزائري أكبر بكثير من الرقم المتعارف عليه

كشفت دراسة أجرتها وزارة البيئة والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، تحت وصاية وزارة الدفاع، أن طول الساحل الجزائري يقدر بـ2.148 كم وليس 1.622 كم”.

وأكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن الدراسة التي أجرتها وزارتها لتحيين طول الساحل الجزائري، كشفت أن الشريط الساحلي الوطني قد إنتقل من 1.622 كم إلى 2.148 كم.

وصرحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش إحياء اليوم العالمي للمحيط أن “دراسة جد معمقة ودقيقة للغاية حول طول الساحل الجزائري، كشفت أن طول الساحل الوطني يقدر بـ2.148 كم وليس 1.622 كم”.

وأضافت أنه “تم استخدام خبرة عالية جدًا لقياس الشريط الساحلي للجزائر بدقة واتضح أنه أكبر بكثير من الحجم الذي كان لدينا من قبل” مشيرة إلى أن “أهمية هذا الشريط الساحلي تدفعنا أكثر إلى حمايته”.

وأشارت الوزيرة في ذات الصدد إلى أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة “عملت لمدة 5 سنوات للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ لتطوير المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية”.

وقالت في ذات السياق أن “المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيسمح بزيادة قدرة البلاد على الصمود أمام الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.