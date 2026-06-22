درجات المكيف المثلى.. متى تزيد استهلاك الكهرباء؟

كثيرا من الناس يضبطون المكيف على درجات منخفضة جدا اعتقادا منهم أن ذلك يبرد المكان بسرعة أكبر، بينما قد يؤدي هذا السلوك إلى زيادة استهلاك الكهرباء والتسبب في بعض المشكلات الصحية.

في هذا السياق، بحثت دراسة في تأثير درجات الحرارة المنخفضة داخل المنازل على الصحة.

وخلصت إلى أن التعرض لدرجات حرارة داخلية أقل من 18 درجة مئوية يرتبط بآثار صحية سلبية تشمل مشكلات تنفسية وقلبية واضطرابات في النوم والأداء البدني، حسب موقع pubmed

كما نُشرت دراسة عام 2025 قارنت بين أشخاص يستخدمون المكيف عند درجات أقل من 26°م وآخرين عند 26°م أو أكثر.

وأظهرت النتائج أن مستخدمي الدرجات المنخفضة تعرضوا لفترات أطول من البرودة واعتمدوا أكثر على التكييف، بينما دعمت الدراسة سياسات ضبط المكيف عند 26 درجة مئوية لتحقيق توازن أفضل بين الراحة وكفاءة الطاقة، وفق موقع mdpi

ما هي الدرجة المثلى للمكيف؟

تشير توصيات خبراء التكييف والطاقة إلى أن أفضل درجة حرارة للمكيف في فصل الصيف تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

هذا النطاق يحقق توازنا جيدا بين الراحة الجسدية وتقليل استهلاك الطاقة. كما أن العديد من الجهات المختصة بكفاءة الطاقة توصي بضبط المكيف عند 24 أو 25 أو 26 درجة مئوية بدلا من الدرجات المنخفضة جدا.

ويؤكد خبراء التدفئة والتهوية أن هذه الدرجات تساعد على الحفاظ على برودة مقبولة داخل المنزل دون إرهاق جهاز التكييف أو رفع فاتورة الكهرباء بشكل كبير، بحسب موقع how2shout

ما الدرجات التي قد تسبب مشكلات صحية؟

لا توجد درجة حرارة محددة تسبب المرض مباشرة، لكن ضبط المكيف على درجات منخفضة جدا مثل 18 إلى 20 درجة مئوية قد يزيد من احتمالية حدوث بعض الأعراض لدى بعض الأشخاص، مثل:

جفاف الحلق والأنف.

تيبس العضلات وآلام الرقبة.

الصداع الناتج عن التعرض للهواء البارد لفترات طويلة.

الشعور بالإرهاق نتيجة الفارق الكبير بين حرارة الخارج والداخل.

وينصح المختصون بألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة الخارجية والداخلية عن 5 إلى 8 درجات مئوية لتجنب ما يُعرف بالصدمة الحرارية، وهي حالة يشعر فيها الجسم بعدم الارتياح عند الانتقال المفاجئ بين بيئتين مختلفتين جدا في الحرارة، وفقا لموقع espace-aubade

ما الدرجات التي تستهلك كهرباء أكثر؟

كلما خفضت درجة حرارة المكيف زاد استهلاك الكهرباء. فعندما يُضبط المكيف على 18 أو 20 درجة مئوية فإنه يعمل لفترات أطول ويحاول سحب كمية أكبر من الحرارة من الغرفة، مما يرفع استهلاك الطاقة.

وتشير بعض المصادر المتخصصة إلى أن استهلاك الطاقة قد يزداد بنحو 1% إلى 3% لكل درجة مئوية يتم خفضها عن المستوى المعتدل، لذلك فإن الانتقال من 26 إلى 22 درجة مئوية قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في فاتورة الكهرباء، حسب موقع iere

هل ضبط المكيف على 16 درجة يبرد الغرفة أسرع؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن اختيار 16 درجة مئوية سيجعل الغرفة تبرد أسرع من اختيار 24 درجة.

في الواقع، يعمل معظم المكيفات بنفس القدرة تقريبا عند بدء التشغيل، والفرق أن الجهاز سيستمر في العمل فترة أطول للوصول إلى الدرجة المنخفضة جدا، ما يؤدي إلى استهلاك كهرباء أكبر دون تسريع عملية التبريد بشكل ملحوظ، وفقا لموقع idealhome

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

اضبط المكيف بين 24 و26 درجة مئوية.

استخدم وضع Eco أو الوضع الاقتصادي إن وجد.

نظّف الفلاتر بانتظام.

أغلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل.

استخدم الستائر لتقليل دخول أشعة الشمس.

لا تخفض الحرارة إلى مستويات شديدة الانخفاض، بحسب موقع thespruce