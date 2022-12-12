درجات حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة.. هكذا سيكون فصل الشتاء في الجزائر

ستعرف الجزائر فترات من الأمطار الغزيرة، مع ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الفصلي، طيلة فصل الشتاء. حسب ما ذكره مسؤول في ديوان الأرصاد الجوية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال صالح صحابي عابد، وهو مدير استغلال الأرصاد الجوية والمناخ، إنّ درجات الحرارة في الشتاء، ستكون معتدلة إلى مرتفعة عن المعدل الفصلي في جميع أنحاء الجزائر.

وقال عابد:”بنسبة احتمال تقدر بـ90 بالمائة، يتوقع أن يكون الشتاء أكثر حرّا من المعدل الفصلي، في الفترة ما بين ديسمبر 2022 وفيفري 2023″.

وعن توقعات الديوان بخصوص تساقط الأمطار، أكد المسؤول أنها ستكون “من معتدلة إلى غزيرة، بنسب احتمال تقدر بـ80 بالمائة”.

وسيكون تهاطل الأمطار معتبرا في شمال الجزائر، من المناطق الساحلية إلى الهضاب العليا. لكن بالجنوب، من المتوقع أن يكون إجمالي تساقط الأمطار من معتدل إلى منخفض عن المعدل الفصلي، يضيف المتحدث.

وتابع عابد يقول:”قد يشهد شتاء هذا العام فترات قصيرة من الأمطار الغزيرة. مع تساقط كميات هائلة محليا. ومن المحتمل أن يسبب ذلك فيضانات”.