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رياضة

دعم قوي لـ “مازة” قبيل مواجهة الأرجنتين

الشروق أونلاين
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دعم قوي لـ “مازة” قبيل مواجهة الأرجنتين

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة مساء الإثنين، دعما معنويا قويا عشية مواجهة “الخضر” والأرجنتين.

وتُجرى هذه المباراة بِأمريكا في ساعة مبكّرة من صباح الأربعاء المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وأعلنت إدارة نادي بايرن ليفركوزن الألماني أن مازة نال جائزة أحسن لاعب في فريقها الكروي، لِموسم 2025-2026.

وكان صانع الألعاب مازة (20 سنة) قد التحق بِفريق بايرن ليفركوزن في صيف 2025، لِمدّة خمسة مواسم.

ولعب مازة في الموسم المنقضي 44 مباراة رسمية بِزي بايرن ليفركوزن، وسجّل 5 أهداف، كما وزّع 7 تمريرات حاسمة.

ومن شأن هذه الجائزة الفخرية أن تُشجّع إبراهيم على تقديم أفضل العروض في المونديال، والانطلاقة من مواجهة الأرجنتين بطلة العالم. فضلا عن رفع أسهمه في “بورصة” انتقالات اللاعبين في الصيف الحالي.

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