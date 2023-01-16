دغموم يخطف الأضواء في مصر ويدق أبواب الاحتراف في أوروبا

يقدم حلا جديدا لبلماضي في خط الهجوم

أكد وكيل أعمال اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، أن هذا الأخير لا يفكر في الرحيل لفريق مصري آخر خلال هذه الفترة، وعلى أنه ينوي الاحتراف في أوروبا.

كما فند زيتوني صحة العروض التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المحلية عن قرب رحيل موكله، عبد الرحيم دغموم، إلى فريق آخر من الدوري المصري.

وقال وكيل أعمال دغموم في تصريحات لقناة تايم سبورت: “لا يوجد عروض من البطولة المصرية في الوقت الحالي لدغموم، وهو يفكر حاليا فقط في الاحتراف في أوروبا”. وأضاف: “دغموم كان قريبا من الالتحاق بالبطولة البلجيكية قبل الانتقال إلى مصر لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح، كما كان يمتلك عروضا أخرى من بطولات خليجية سواء في قطر أو دول أخرى، لكنه فضل خوض تجربة في مصر”. مشيرا: “اللاعب مرتاح مع المصري تحت قيادة المدرب براهيم حسن، وطريقة عمل هذا الأخير ناسبه من ما جعله أكثر حرية وعطاء فوق المستطيل الأخضر”.

ويصنع عبد الرحيم دغموم، لاعب وفاق سطيف سابقا، الحدث في مصر بفضل تألقه المستمر مع المصري البورسعيدي في البطولة المصرية التي التحق بها الصيف الماضي، فضلا عن ذلك قدم أداء ممتازا في مواجهة نادي القرن الأهلي حيث تم اختياره رجلا للمباراة في الجولة الأخيرة من البطولة، وهو ما دفع لأهم الناقدين والمحليين الكرويين بمصر للإشادة به، على غرار الإعلامي الكبير في قنوات تايم سبورت مدحت شلبي الذي أثنى بمستويات دغموم واعتبره صفقة الموسم في البطولة المصرية، لا سيما أن المصري البورسعيدي تحصل على خدماته بمبلغ زهيد من وفاق سطيف 250 ألف دولار، بالمقارنة مع الصفقات الأجنبية للفرق التي لا تنزل عن المليون دولار .

ويكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، دون شك يتابع عن كثب تطور مستوى،عبد الرحيم دغموم، الذي يبرهن على إمكانيات كبيرة ومستقبل واعد يجعله يقترب من دق أبواب المنتخب الوطني للالتحاق بزميله السابق في وفاق سطيف عمورة.