دولة أوروبية تقرر إرسال قوات أمنية إلى غزة

وافقت كوسوفو اليوم الاثنين على إرسال قوات إلى قطاع غزة للانضمام إلى قوة أمنية ​دولية في إطار مبادرة تدعمها الولايات المتحدة.

وذكرت حكومة ​كوسوفو في اجتماع وزاري بثه التلفزيون اليوم الاثنين أن وزارة الدفاع قررت إرسال قوات إلى غزة بعد تلقي دعوة من الولايات ​المتحدة في ديسمبر كانون الأول.

وقال رئيس الوزراء ألبين ​كورتي خلال الاجتماع “مستعدون للمشاركة ومساعدة سكان غزة، لأننا أنفسنا كنا ‌وما ⁠زلنا مستفيدين من القوات الدولية منذ عام 1999”.

ولم تكشف الحكومة بعد عن عدد القوات التي ستتوجه إلى غزة.

وتعهدت عدة دول، منها إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وألبانيا، بإرسال قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية من أجل حفظ السلام ⁠ودعم إدارة انتقالية في غزة تحت إشراف مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات ذات صلة
نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط

نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط

“لا ملوك” تجتاح الشوارع.. ملايين يتظاهرون ضد ترامب والحرب على إيران

“لا ملوك” تجتاح الشوارع.. ملايين يتظاهرون ضد ترامب والحرب على إيران

رئيس وزراء قطر السابق “حمد بن جاسم” يحذّر دول الخليج مجدّدا.. هذا ما قاله!

رئيس وزراء قطر السابق “حمد بن جاسم” يحذّر دول الخليج مجدّدا.. هذا ما قاله!

شهر من الحرب.. ترامب يصعّد والكيان يقصف منشآت نووية والحوثيون يردّون

شهر من الحرب.. ترامب يصعّد والكيان يقصف منشآت نووية والحوثيون يردّون

نحن أمام ظهور نظام هجين في إيران لا يعترف بالحدود التقليدية

نحن أمام ظهور نظام هجين في إيران لا يعترف بالحدود التقليدية

الدفاع الجوي الإيراني يعلن تدمير مقاتلة “إف 16” أمريكية

الدفاع الجوي الإيراني يعلن تدمير مقاتلة “إف 16” أمريكية

