دولي جزائري يعود يعد غياب تجاوز الثلاثة أشهر

عاد لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ مساء الأحد إلى أجواء المنافسات الرسمية، بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 28 من ديسمبر الماضي، إلى موعد آخر مباراة رسمية خاضها المدافع سمير شرقي، حينما شارك أساسيا مع المنتخب الوطني ضد فريق بوركينا فاسو، بِرسم الجولة الثانية من دور المجوعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا. وحينها انتكس، وبدا وأنه لم يتماثل للشفاء بعد، وغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 61، بعد أن شعر بِعودة الآلام على مستوى الفخذ.

وخضع شرقي بعد ذلك للعلاج المكثّف مبتعدا مجدّدا عن المنافسات الرسمية، وها هو يعود مساء الأحد، ويدخل إلى أرضية الميدان بديلا في الوقت بدل الضائع (د90+3)، من عمر مباراة نادي باريس والمضيف فريق لوريون، لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وشهدت المباراة أيضا عودة اللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال، الذي استفاد من فرصة المشاركة في الدقيقة الـ 71، بِزي نادي باريس.

وكان متوسط الميدان الهجومي قبال يشكو بِدوره إصابة على مستوى الفخذ، غيّبته عن ودّيتَي “الخضر” أمام غواتيمالا والأوروغواي، بِإيطاليا في الـ 27 والـ 31 من مارس الماضي.

وبعد نهاية المباراة بنتيجة التعادل (1-1)، بات نادي باريس يجمع 32 نقطة في المركز الـ 13، ويحوز فريق لوريون 38 نقطة في الرتبة الـ 9.

