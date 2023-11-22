دولي سينغالي يرشح محرز للفوز بالكرة الذهبية

رشّح الدولي السنغالي السابق ريكاردو فاتي، الدولي الجزائريونجم الأهلي السعودي، رياض محرز للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لسنة 2023، خلال الحفل المقرر بمدينة مراكش المغربية، يوم الـ 11 ديسمبر المقبل.

وأكد نجم نادي روما الإيطالي السابق ريكاردو فاتي في تصريح خص به موقع “أفريك فووت”، أنه لا يوجد أحد من المرشحين يستحق الفوز بالكرة الذهبية، غير قائد الخضر رياض محرز، حيث قال: “محرز قام بعمل جيد مع مانشستر سيتي. خلال الموسم الماضي ترجمه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهو لقب مهم للغاية”.

وأضاف: “بكل صراحة لا يوجد أي لاعب إفريقي حقق مثل هذا الإنجاز. وبالتالي، أعتقد أن محرز المرشح الأبرز للفوز بلقب الأفضل لعام 2023، كما لا أعتقد أنه يوجد أي منافس قوي قادر على خطف الكرة الذهبية من الدولي الجزائري”.

يذكر، أن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية تضم إلى جانب محرز، كل من الرباعي المغربي، ياسين بونو وأشرف حكيمي ويوسف النصيري وسفيان أمرابط. والنيجيري فيكتور أوسيمين والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والثنائي الكاميروني فيسنت أبو بكر وفرانك أنغيسا.