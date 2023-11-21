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رياضة

محرز ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

عمر سلامي
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محرز ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط
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رياض محرز

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة المرشحين في جوائز غلوب سوكر، لأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، عن قائمة تضم 12 لاعبا مرشحا للظفر بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، لعام 2023.

وضمت القائمة العديد من النجوم على غرار لاعب الأهلي رياض محرز، ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ومهاجم الإتحاد كريم بن زيمة.
وبالإضافة إلى الثلاثي المذكور ضمت القائمة: سالم الدوسري، مراد بانتا، محمد الشناوي، عبد الرزاق حمد الله، أوديون إيغالو، علي مبخوت، مايكل أولونغا، روميرو، وتاليسكا.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، عن قوائم المرشحين لجوائز: أفضل لاعب في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل لاعب وسط، أفضل حارس، أفضل ناد في العالم، أفضل ناد في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز بدولة الإمارات يوم 19 جانفي المقبل.

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