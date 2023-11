محرز ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن قائمة المرشحين في جوائز غلوب سوكر، لأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، عن قائمة تضم 12 لاعبا مرشحا للظفر بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، لعام 2023.

وضمت القائمة العديد من النجوم على غرار لاعب الأهلي رياض محرز، ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ومهاجم الإتحاد كريم بن زيمة.

وبالإضافة إلى الثلاثي المذكور ضمت القائمة: سالم الدوسري، مراد بانتا، محمد الشناوي، عبد الرزاق حمد الله، أوديون إيغالو، علي مبخوت، مايكل أولونغا، روميرو، وتاليسكا.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، عن قوائم المرشحين لجوائز: أفضل لاعب في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل لاعب وسط، أفضل حارس، أفضل ناد في العالم، أفضل ناد في الشرق الأوسط.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/cNwJfWr7BA

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز بدولة الإمارات يوم 19 جانفي المقبل.

🏆 We are delighted to announce that the 14th edition of the Dubai #GlobeSoccer Awards, will take place alongside the 18th @DubaiSC International Sports Conference in partnership with Dubai Sports Council on January 19 at the five-star @Atlantis, The Palm 💫 pic.twitter.com/G2KkgAA9PP

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023