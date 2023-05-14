ديموغرافيا.. هذا ما حدث لفلسطين منذ 1948

لا يزال الفلسطينيون يشكّلون أغلبية السكان

في عام 1914 كان عدد سكان فلسطين التاريخية يقدر بنحو 690 ألف نسمة، ولم تكن نسبة اليهود منهم تتجاوز الـ8 بالمئة، قبل أن يتدفق إليها ما يزيد عن 3.3 مليون يهوديا بين 1948 ونهاية العام الماضي 2022.

وعلى الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني منذ عام النكبة في 1948، وأكثر من 200 ألف بعد حرب 1967، لا يزال الفلسطينيون يشكّلون أغلبية سكان فلسطين التاريخية بنسبة 50.1 بالمئة، مقابل 49.9 بالمئة من اليهود.

وحسب ما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، فقد بلغ عدد الفلسطينيين في العالم 14.3 مليون نسمة عند نهاية عام 2022.

ويعيش نصف الفلسطينيين فقط، أو ما يقدر بـ7.1 مليون نسمة في فلسطين، بما في ذلك 1.7 مليون نسمة في المناطق المحتلة عام 1948.

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد سكان الضفة الغربية بما فيها القدس، قد بلغ 3.2 مليون نسمة عند نهاية 2022. مقابل 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة.

ولا يشغل الفلسطينيون من أرضهم سوى ما نسبته 15 بالمئة، مقابل 85 بالمئة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (نحو 27 ألف كم 2) يحتلّها الصهاينة.

ويصادف الـ15 من ماي من كل عام، ذكرى النكبة الفلسطينية، وهو اليوم الذي يلي إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، على حساب مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجّرين من ديارهم.