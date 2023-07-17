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رئاسة شؤون الحرمين تعلن موعد تبديل كسوة الكعبة (صور)

الشروق أونلاين
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رئاسة شؤون الحرمين تعلن موعد تبديل كسوة الكعبة (صور)
ح.م
جانب من الاستعدادات لاستبدال كسوة الكعبة

 أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الشروع في أعمال استبدال كسوة الكعبة المشرفة يوم الأربعاء، بمشاركة 130 فنيا وصانعا.

وتستهلك كسوة الكعبة سنويا نحو 670 كيلوغرام من الحرير الخام، الذي تتم صباغته باللون الأسود، و120 كيلوغرام من أسلاك الذهب، و100 كيلوغرام من أسلاك الفضة.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، مكتوبا عليها عليها عبارات “يا الله يا الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله”، و”سبحان الله وبحمده”، و”سبحان الله العظيم”، و”يا ديان يا منان”.

وتتكرر هذه العبارات على جميع قطع قماش الكسوة الـ16، ويظهر بجانبها 12 قنديلا أسفل الحزام، و4 صمديات في أركان الكعبة، و5 قناديل تحمل عبارة “الله أكبر” أعلى الحجر الأسود.

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