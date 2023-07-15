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باستغلال ظاهرة تعامد الشمس مع الكعبة

بدون أي تطبيق.. طريقة عملية لتحديد اتجاه القبلة “بدقّة عالية”

محمد عبد المؤمن
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بدون أي تطبيق.. طريقة عملية لتحديد اتجاه القبلة “بدقّة عالية”
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الكعبة المشرفة

تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ظهر الأحد 16 جويلية، وهي فرصة لتحديد اتجاه القبلة بدقّة عالية في الأماكن البعيدة عن مكة.

حيث ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة هي إحدى الطرق الدقيقة لتحديد اتجاه القبلة في الدول التي تكون عندها الشمس فوق الأفق وقت أذان الظهر في مكة.

وأضاف الخبير الفلكي أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة تحدث مرتين كل عام. الأولى خلال شهر ماي، عندما تتحرك الشمس ظاهريا شمال خط الاستواء باتجاه مدار السرطان، بحيث تمر على خط عرض مكة.

والثانية خلال شهر جويلية، عندما تعود الشمس في حركتها الظاهرية باتجاه الجنوب من مدار السرطان إلى خط الاستواء، وتمر على خط عرض مكة المكرمة من جديد.

وأوضح أبو زاهرة أن هذه الظاهرة تسمح بتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية في بعض الدول، تضاهي دقة التطبيقات الرقمية.

ويتمّ ذلك من خلال تثبيت أي قطعة بشكل عمودي، ومراقبة ظلها لحظة التعامد (الساعة 10:26 صباحا بتوقيت الجزائر).  وسيشير الإتجاه المعاكس لامتداد الظل مباشرة نحو مكة.

وعادة ما تبث قنوات التلفزيون السعودية لحظة حدوث الظاهرة على المباشر. حيث تصبح الكعبة وجميع الأجسام في مكة المكرمة بدون ظل تقريبا.

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