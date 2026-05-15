رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق تصل إلى الجزائر

في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام

وصلت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مارغريدا آدموغي تالابا، اليوم الجمعة 15 ماي، إلى الجزائر، في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام، وهذا بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وكان في استقبالها بمطار هواري بومدين الدولي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد أنوار بوشويط.

ووفقا لما افاد به المجلس الشعبي الوطني، تهدف هذه الزيارة إلى “تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق والتشاور البرلماني بين البلدين.”

وخلال تواجده بالجزائر، ستجري رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، محادثات مع نظيرها رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بالإضافة إلى زيارات إلى عدد من المواقع الاقتصادية، الثقافية والسياحية.