الجزائر

رئيس أنغولا يزور المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي

ح. م
المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

زار رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورانسو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 12 ماي، المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالقطب العلمي والتكنولوجي “عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، رافق الرئيس الأنغولي في هذه الزيارة، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب.

واطلع الرئيس الأنغولي على مختلف هياكل المدرسة، كما استمع إلى عرض مفصل حول المدرسة والتخصصات العلمية التي توفرها، بالإضافة إلى أبرز الوسائل البيداغوجية المستعملة، على غرار مركز البيانات عالي الأداء.

كما طاف الرئيس الأنغولي بأجنحة معرض الطلبة المخصص للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.

