رئيس الجمهورية: 19 مارس انتصار لإرادة الشعب على استعمار استيطاني

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيد النصر، المصادف لـ19 مارس، أكد فيها رمزية هذه المناسبة التاريخية التي تجسد نهاية حقبة استعمارية دامت أكثر من قرن وثلاثة عقود.

وأوضح رئيس الجمهورية في نص الرسالة أن هذا اليوم يمثل محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، حيث أعلن فيه انتصار إرادة الشعب على استعمار استيطاني وصفه بأنه كان فاقدا لكل القيم الإنسانية، ومورسا لأبشع أشكال القتل والتدمير والنهب، قبل أن ينهزم أمام قوة الحق وتشبث الجزائريين بحريتهم.

وأشار الرئيس إلى أن هذا النصر تحقق بفضل “ثورة تحريرية مجيدة، بثورة ممجدة لا تنطفئ جذوتها، عظيمة مباركة لا ينقطع ذكرها، ثورة قادها أبطال آمنوا إما بحياة حرة كريمة، أو ممات تحت راية الشهادة، من أجل أن تحيا الجزائر”.

وتابع الرئيس “ثورة احتضنها شعب موصول بعراقته على أرضه، وغيور على هويته، مضى بالفاتح من نوفمبر 1954 إلى منتهاه، إلى اللحظة التي أشهد فيها التاريخ الحديث على نصر دونه أنهار من الدماء، ومآس ودمار في كل مكان، وأرض محروقة، ونهب ممنهج. وإن شعبا عانى كل ذلك هو شعب يحمل الأمانة بكامل قداستها، ويكمل المسيرة مسترشدا برسالة الشهداء”.

كما أبرز أن الشعب الجزائري، الذي عانى ويلات الاستعمار، يواصل اليوم حمل أمانة الشهداء بكل قداسة، مسترشدا برسالتهم في بناء الوطن وتعزيز مقوماته.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تواصل مسارها التنموي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، من خلال العمل على تعزيز حصانتها الاقتصادية وتقوية سيادتها الوطنية، عبر إنجاز مشاريع كبرى وهيكلية ضمن رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد.

وجدد عبد المجيد تبون في ختام رسالته ترحمه على أرواح الشهداء، داعيا إلى مواصلة الالتفاف حول قيم الوحدة والعمل المشترك، وفاء لرسالتهم.