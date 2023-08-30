رئيس الغابون المنتخب يخضع للإقامة الجبرية

فيما يتابع أحد أبنائه بـ"الخيانة العظمى"

يخضع رئيس الغابون المنتخب لفترة رئاسية ثالثة علي بونغو أونديمبا للإقامة الجبرية، بقرار من قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في البلاد صباح الأربعاء.

وقال قادة الانقلاب في بيان نقله التلفزيون الحكومي في الغابون إن “الرئيس أونديمبا قيد الإقامة الجبرية، برفقة أسرته وأطبائه”.

كما تحدث العسكريون عن اعتقال أحد أبناء الرئيس لمتابعته بتهمة “الخيانة العظمى”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في وقت سابق من اليوم، استيلاءها على السلطة في الغابون، عقب فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.

وظهر قادة الانقلاب الجديد في القارة الإفريقية، عبر التلفزيون الحكومي للغابون، وهم يعلنون إلغاء الانتخابات وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتأتي محاولة الانقلاب في الغابون، ساعات بعد تأكيد مركز الانتخابات في البلاد، أن بونغو قد فاز رسميا بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 64.27 بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي أولى ردود الفعل الدولية، قال مفوّض الشؤون الخارجية السامي في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء دفاع الاتحاد “سيبحثون تداعيات الانقلاب في الغابون”.

كما دعت الخارجية الصينية، جميع الأطراف في البلاد، إلى حماية الرئيس بونغو، وضمان استمرار السلم العام في الغابون.