رئيس الوزراء الباكستاني: اتفاق سلام “تاريخي” بين واشنطن وطهران خلال الساعات القادمة
رجّح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم السبت، أن يتمّ التوقيع على اتفاق سلام، وصفه بالتاريخي، بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 المقبلة.
وقال شريف في منشور على حسابه الرسمي على منصة “إكس”:”لقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى، إلى التوصل لاتفاق سلام”.
قبل أن يضيف:”مع توقع الانتهاء من صياغة الاتفاق خلال الـساعات الـ24 القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فورًا بعد ذلك”.
كما أوضح رئيس وزراء باكستان، الذي قادت بلاده جهود وساطة بين واشنطن وطهران، أن محادثات على المستوى الفني ستنطلق الأسبوع المقبل، عقب إبرام الاتفاق.
وقال شريف في ختام حديثه:”نحن على ثقة، في أن اتفاق السلام التاريخي هذا، سيشكل أساسا متينا لسلام دائم”.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ”من المقرر التوقيع على اتفاق مع إيران يوم الأحد”. مشيرا إلى أن “مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع بموجب الاتفاق”.
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.
We would like to thank United States of…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026