رئيس الوزراء الهندي: دور “بريكس” أصبح مهمّا مثلما كان في بداية تأسيسها

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء، إن دور مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي، أصبح مهمًا مرة أخرى، مثلما كان في السنوات الأولى لتأسيسها.

وجاء في كلمة مودي خلال القمة الـ15 للمجموعة بجنوب إفريقيا:”وسط عواقب الوباء والتوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، أصبح دور بريكس مهمّا من جديد، كما كان في السنوات الأولى من وجود المجموعة”.

“فقد أُسّست بريس بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008″، يشير رئيس الوزراء الهندي. قبل أن يضيف:”في عام 2009، عندما عقدت قمة البريكس الأولى، كان العالم يخرج للتو من أزمة مالية ضخمة”.

ليتابع:”في ذلك الوقت، ظهرت بريكس باعتبارها بصيص أمل للاقتصاد العالمي. وفي الوقت الحاضر أيضًا، وسط جائحة كوفيد والتوترات التي أعقبتها”.

مردفا:”إن العالم يتعامل مع التحديات الاقتصادية، وفي مثل هذه الأوقات، يكون دور دول البريكس مهمًا مرة أخرى”.

وتحتضن مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، القمة الـ15 لقادة دول مجموعة بريكس، بحضور ممثلي عدّة دول من جنوب المعمورة.