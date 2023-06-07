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رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قريبا في الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قريبا في الجزائر
أرشيف
عبد الله باتيلي

سيقوم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بزيارة إلى الجزائر، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وتلقى وزير الخارجية أحمد عطاف مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من باتيلي، “لاستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا الشقيقة”.

وقد جدد عطاف بالمناسبة “دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة، لتمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، في أقرب الآجال الممكنة”.

“كما اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام إلى الجزائر قريبا، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية”، يضيف البيان.

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