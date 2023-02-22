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المجلس الرئاسي الليبي: دور الجزائر “مهمّ جدا” لتحقيق المصالحة في ليبيا

الشروق أونلاين
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المجلس الرئاسي الليبي: دور الجزائر “مهمّ جدا” لتحقيق المصالحة في ليبيا
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دور الجزائر "مهمّ" لتحقيق المصالحة في ليبيا

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى أوهيبة يوم الثلاثاء، أن دور الجزائر، على غرار دول الجوار الأخرى، “مهمّ جدا” في تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وقالت أوهيبة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:”الجزائر دولة جارة، وتجمع شعبي بلدينا علاقات تاريخية عميقة. بالإضافة إلى الرصيد التاريخي الإيجابي للجزائر لدى ليبيا”.

وتابعت المتحدثة:

يرحّب المجلس الرئاسي في ليبيا  بكل المساهمات في مجال تحقيق المصالحة الوطنية بالبلاد، وبالذات مساهمات دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، بما تملكه من خبرة، خاصة أن هذه الدول لها علاقات إيجابية مع ليبيا، وقبول شعبي أيضا.

وأضافت:”ملف المصالحة معقّد وطويل، وليبيا تحتاج لكل جار وصديق لكي يدعمها في هذا الوقت بالذات”. لتردف قائلة:

الجزائر دولة فاعلة ونشطة في الاتحاد الإفريقي، وضمن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا. ومداخلات الوفد الجزائري المشارك في القمة الإفريقية الـ36 المنعقدة بأديس أبابا مؤخرا، كانت كلها في صالح وجود تقدم في المسار السياسي في  ليبيا.

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