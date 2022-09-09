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برلمان الإكوادور يؤكد دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

رئيس بيرو ينسف إدعاءات المخزن.. والقادم أعظم

ع. س
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رئيس بيرو ينسف إدعاءات المخزن.. والقادم أعظم

أعلن الرئيس البيروفي بيذرو كاستيوا، بمناسبة الذكرى الأولى لإستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والجمهورية الصحراوية، “تشبث دولة بيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصحراوية، أن “تجديد بيرو لإستئناف علاقاتها بالجمهورية الصحراوية وتأكيدها على مبادئ السيادة وتقرير المصير، يأتي بعد مناورات المغرب عبر اللوبيات وأسلوب شراء الذمم التي تلقت على لسان رئيس جمهورية بيرو ضربة قوية، تثبت أن مسيرة الدولة الصحراوية لتتبوأ مقعدها بين الأمم لا مرد لها”.

كما أكدت النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية في الإكوادور، مارثيلا هولغوين، دعمها للقضية الصحراوية العادلة، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن السياسية الاكوادورية أعلنت خلال لقاء جمعها مع السفير الصحراوي في الإكوادور احميدوها احمد محمد، أنها سترفع من دعم المشرعين الاكوادوريين في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الاكوادوري والصحراوي وبرلمانيهما.

ومن جهته، تضيف الوكالة، أبرز الدبلوماسي الصحراوي، العلاقات الوثيقة التي تربط بين الإكوادور والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما سلط الضوء على أهمية مشاركة هذا البلد قريبا في مجلس الأمن، واهتمامه الدائم بحالة الأقاليم التي لم تستكمل فيها بعد عملية تصفية الاستعمار، وذلك بصفته عضوا في لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار.

وأكد السفير الصحراوي، “على ضرورة أن تحقق الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، سيادتها واستقلالها الكاملين”.

وبهذه المناسبة، أكد على أن الأمر يتطلب دعما واسعا من جميع القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية، فضلا عن احترام القانون الدولي ومبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة.

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