رئيس كولومبيا: الشعب الفلسطيني يتعرّض لانتهاكات منذ عقود دون عدالة

أكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو يوم الخميس، دعم بلاده لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في تكريس دولته المستقلة على أرضه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكولومبي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة بوغوتا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدّد الرئيس بيترو بالمناسبة على “أهمية تطبيق القانون الدولي دون ازدواجية معايير”. مؤكدا رفضه لما يحدث من “انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن دون عدالة”.

كما أشار بيترو إلى “ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كولومبيا ودولة فلسطين، ووضع آلية عمل لذلك الغرض”.

من جانبه، سلّم المالكي إلى الرئيس الكولومبي رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشكره فيها على ترحيبه بعقد مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في بلاده.