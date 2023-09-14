-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رئيس كولومبيا: الشعب الفلسطيني يتعرّض لانتهاكات منذ عقود دون عدالة

الشروق أونلاين
  • 14
  • 0
رئيس كولومبيا: الشعب الفلسطيني يتعرّض لانتهاكات منذ عقود دون عدالة
أرشيف
رئيس كولومبيا

أكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو يوم الخميس، دعم بلاده لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في تكريس دولته المستقلة على أرضه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكولومبي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة بوغوتا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدّد الرئيس بيترو بالمناسبة على “أهمية تطبيق القانون الدولي دون ازدواجية معايير”. مؤكدا رفضه لما يحدث من “انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن دون عدالة”.

كما أشار بيترو إلى “ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كولومبيا ودولة فلسطين، ووضع آلية عمل لذلك الغرض”.

من جانبه، سلّم المالكي إلى الرئيس الكولومبي رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يشكره فيها على ترحيبه بعقد مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في بلاده.

مقالات ذات صلة
ارتباك داخل النظام المغربي بسبب قضية المساعدات الجزائرية

ارتباك داخل النظام المغربي بسبب قضية المساعدات الجزائرية

الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

بسبب خريطة.. وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيره المصري

بسبب خريطة.. وزير الخارجية الكويتي يتصل بنظيره المصري

قيادة الانقلاب في النيجر تنهي اتفاقية التعاون العسكري مع البنين

قيادة الانقلاب في النيجر تنهي اتفاقية التعاون العسكري مع البنين

الحكومة الانتقالية تلغي 992 جوازا دبلوماسيا في النيجر

الحكومة الانتقالية تلغي 992 جوازا دبلوماسيا في النيجر

غوتيريش يؤكد التزام الأمم المتحدة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

غوتيريش يؤكد التزام الأمم المتحدة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد