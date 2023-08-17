سفارة أجنبية جديدة في دولة فلسطين

رفعت فنزويلا من مستوى تمثيلها لدى فلسطين من مكتب تمثيل إلى سفارة، حسب ما أكدته وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس.

وجاء في بيان للخارجية إن “هذه الخطوة تأتي ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين في أفريل 2009. وتأكيداً لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين”.

وأعربت الوزارة الفلسطينية عن “امتنان وشكر دولة فلسطين للجمهورية الفنزويلية، رئيسا وحكومةً وشعبا. على دعمهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولهذا القرار الشجاع”.​​​​​​​

كما اعتبر البيان أن المبادرة الفنزويلية “ستساهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية. خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية”.

وفي 2006، افتتحت فنزويلا مكتب تمثيل لها لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ويأتي هذا التطوّر أياما بعد اعتماد أول سفير غير مقيم للمملكة السعودية لدى فلسطين. وهو الدبلوماسي نايف السديري الذي سيتولى أيضا مهام قنصل المملكة العام في القدس.