رئيس وزراء الهند يستعمل “تسمية مختلفة” للبلاد في قمة مجموعة العشرين

استخدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسمية “بهارات” للدلالة على بلاده. بدلا من تسميتها الدولية المعروفة “الهند”، لدى افتتاحه صباح السبت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

ويطالب مودي بتغيير تسمية البلاد، من “India” باللغة الإنجليزية، إلى “Bharat” باللغة الهندية. من أجل التخلّص من إرث الاستعمار البريطاني للبلاد، حسبه.

وانطلقت أشغال القمة الـ18 لمجموعة العشرين في نيودلهي، بحضور جميع قادة الدول الأعضاء، باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.

وكانت وسائل إعلام دولية، قد تحدثت في وقت سابق، عن تلقي المشاركين في القمة، دعوات إلى مأدبة عشاء رسمية على هامش الحدث، تحمل عبارة “رئيس بهارات” بدلا من “رئيس الهند”.

وتحمل تسمية “بهارات” دلالات دينية هندوسية، كما أنها إحدى التسميتين الرسميتين للبلاد بموجب الدستور، إلى جانب “الهند”.