رئيس وزراء سلوفينيا يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين

أياما قليلة بعد زيارته إلى الجزائر

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب يوم الخميس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين بشكل رسمي، أياما قليلة بعد زيارته إلى الجزائر.

وقال غولوب إن قرار حكومته بالاعتراف بدولة فلسطين، يحمل رسالة مفادها أنه “على الأعمال العدائية أن تتوقف في قطاع غزة”.

وأصبحت سلوفينيا رابع دولة أوروبية تعلن اعترافها بفلسطين، خلال هذا الأسبوع، بعد كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا. ليرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وكان غولوب قد صرّح خلال زيارته إلى الجزائر يوم الإثنين، بأن “بلاده تتفق مع الجزائر حول حقّ الشعوب في نيل استقلالها وتقرير مصيرها”. وذكر على وجه التحديد “فلسطين والصحراء الغربية”.