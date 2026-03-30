رئيس وزراء صربيا يزور الجزائر

حلّ رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت مساء الإثنين بالجزائر، في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى.

وكان في استقبال ماتسوت، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول سيفي غريب. مرفوقًا بوفد وزاري، إلى جانب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وسفير الجزائر لدى صربيا.

وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية صربيا. حيث تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية”.

“كما تعكس الإرادة السياسية لقائدي البلدين، في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب. وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، يضيف البيان.