الجزائر

رئيس وزراء صربيا يزور الجزائر

رئيس وزراء صربيا يزور الجزائر
ح.م
جانب من الاستقبال

حلّ رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت مساء الإثنين بالجزائر، في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى.

وكان في استقبال ماتسوت، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول سيفي غريب. مرفوقًا بوفد وزاري، إلى جانب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وسفير الجزائر لدى صربيا.

صربيا تعود للشرعية الدولية إزاء مسألة الصحراء الغربية

وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية صربيا. حيث تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية”.

“كما تعكس الإرادة السياسية لقائدي البلدين، في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب. وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، يضيف البيان.

