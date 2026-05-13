رابطة الدوري التونسي توقف محمد أمين توغاي

قرّرت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم، إيقاف مدافع الترجي محمد أمين توغاي ولاعب النادي الإفريقي فراس شواط مؤقتا.

وأفادت تقارير إعلامية إنه تم إيقاف اللاعبين إلى غاية المثول أمام مكتب الرابطة في الجلسة المقبلة، للاستماع لأقوالهما.

وجاء قرار الرابطة التونسية عقب الأحداث التي تلت مباراة النادي الإفريقي والترجي بالدوري الممتاز.

واشتبك اللاعبان عقب صفارة النهاية، خلال المباراة التي شهدت أجواء متوترة وأعمال شغب.

وانتهت المباراة بفوز النادي الإفريقي بهدف دون رد، ليتوّج بلقب الدوري التونسي الممتاز قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، على حساب الترجي التونسي.