رابع حارس دولي يتعرّض لِإصابة خطيرة

تعرّض حارس المرمى الدولي الجزائري ونادي مولودية وهران أنيس مهدي منديل لِضربة موجعة، أنهت موسمه الرياضي الحالي.

ويشكو حارس المرمى منديل إصابة فحواها تمزّق الرباط الصليبي، تقول إدارة فريق “الحمراوة” في أحدث بيان لها.

ومعلوم أن هذا النوع من الإصابات يتطلّب إجراء عملية جراحية، والابتعاد عن الميادين لِمدّة ستّة أشهر.

وفي الموسم الحالي، خاض الحارس منديل ست مقابلات بِزي مولودية وهران، الفريق الذي يُمثّل ألوانه حتى صيف 2030.

وكان الحارس أنيس مهدي منديل (20 سنة) قد حضر أواخر مارس الماضي، تربّص المنتخب الوطني الأولمبي، الذي واجه ودّيا مرّتَين نظيره من الكونغو الديموقراطية.

والتحق الحارس منديل بِزملائه لدى أكابر “الخضر”، يوجد بينهما حارسان انتهى موسمهما بِسبب الإصابة والعملية الجراحية، وهما ملفين ماستيل وأنطوني ماندريا. والآخر لوكا زيدان، الذي يُمكنه العودة إلى المنافسات الرسمية في أواخر ماي الحالي أو مطلع جوان المقبل.

