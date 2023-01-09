رامز زروقي غاضب وقد يلجأ إلى المحاكم لمغادرة فريقه

يرفض تماماً فكرة البقاء لـ 6 أشهر أخرى مع تفينتي

يواصل فريق تفينتي الهولندي تمسكه بخدمات النجم الجزائري، رامز زروقي، ورفض كل العروض القادمة من فيينورد روتردام لضمه، وهو ما أثار غضب اللاعب وجعله يُفكر في اللجوء إلى المحاكم مثلما أكده موقع العربي الجديد.

الذي أكد وأنه ووفقاً لصحيفة “تيليغراف” الهولندية، فإن رامز زروقي يرفض تماماً فكرة البقاء لـ 6 أشهر أخرى مع فريق تفينتي، إذ يُحاول الضغط على إدارة الفريق بأي طريقة كانت لقبول عرض فينورد روتردام.

وقام راميز زروقي بنشر صورة على حسابه في “إنستغرام” وهو في إحدى المباريات التي لعبها ضد فينورد مع رمز “ساعة رملية” بمعنى أن هناك شيئا ما سيحدث قريبا، إلا أن ذات التقارير أشارت إلى أن هذه الحركة من اللاعب جاءت كرد على المدير الفني لفريقه، يان ستروير. وقال يان ستورير في تصريحاته: “أبلغنا نادي فينورد أننا لا نريد بيع رامز زروقي هذا الشتاء، الاستغناء عن أحد أفضل لاعبيك في هذه الفترة من الموسم ليس خياراً جيداً بالنسبة لنا”.وعن إمكانية لجوء اللاعب للمحاكم، أضاف يان ستورير: “أنا أعرف اللاعب ووكيل أعماله جيداً هم أناس رائعون، لا أعتقد أنهم سيلجؤون إلى هذه الخطوة، وآمال ألا يحدث ذلك، نحن الآن نفكر في مبارياتنا ضد تلستار، الثلاثاء، وأتمنى أن يكون رامز زروقي سعيداً معنا”.وكانت تقارير إعلامية هولندية أكدت أن نادي فينورد قدم عرضاً قيمته 6 ملايين يورو لضم رامز زروقي في هذا الميركاتو الشتوي، بعد أن تم رفض عدد من العروض من ذات النادي الصيف الماضي، رغم أن اللاعب الجزائري أكد في وقت السابق رغبته في خوض تجربة أخرى مع فريق أفضل.