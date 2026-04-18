رامز زروقي مطلوب في لانس وليون وستراسبورغ

فينورد يحدد سعر بيعه بـ10 ملايين يورو

يوجد متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، في مفكرة عديد الأندية من خارج البطولة الهولندية، التي تسعى للظفر بخدماته، تحسبا للموسم المقبل، من بينها ثلاثة أندية فرنسية هي لانس وليون وستراسبورغ.

وقالت مصادر صحفية متخصصة، إن نادي فينورد، الذي مازال زروقي مرتبطا به بعقد إلى غاية عام 2027، حيث يلعب حاليا في تفينتي على شكل إعارة، يخطط لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد عملاق كرة القدم الهولندية سعر بيع رامز زروقي بـ10 ملايين يورو، بحسب ما أورده موقع “ترانسفير نيوز” الهولندي، في وقت تبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو في بورصة الموقع المختص “ترانسفير ماركت”، علما أن فينورد كان تعاقد مع اللاعب الجزائري عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 7.2 ملايين يورو، وفقاً لبيانات ذات الموقع.

ويأمل فينورد في استثمار فرصة مشاركة نجمه الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026 من أجل رفع قيمته وتحقيق أقصى عائد مالي ممكن.

ويتواجد زروقي على رادار عدة فرق فرنسية تتطلع للتعاقد معه في الصيف، من بينها لانس وليون وستراسبورغ، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية فرنسية.

وشارك زروقي هذا الموسم في 31 مباراة ضمن مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين من إجمالي 29 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري الهولندي، وصنع 3 أهداف في كأس هولندا.

أما مع المنتخب الوطني، فشارك زروقي في 9 مباريات، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين، وكان وراء هدف الفوز للمنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، كما أهدى تمريرة حاسمة في المباراة الودية الأخيرة أمام غواتيمالا.