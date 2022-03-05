رامي بن سبعيني يتحوّل إلى قلب دفاع في مونشغلادباخ

قد يمنح ذلك حلاّ آخر للمنتخب الوطني قبل موقعة الكاميرون

قرّر إيدي هوتر، مدرب بوريسيا مونشنجلادباخ الألماني، تغيير منصب المدافع الدولي الجزائري في فريقه، رامي بن سبعيني، من ظهير أيسر إلى محور الدفاع، وهذا بتغيير منظومة لعب الفريق الذي سيعتمد مستقبلا على أربعة لاعبين في الدفاع، حسب ما ذكرته صحيفة “كيكر” الألمانية.

وكان بن سبعيني يلعب كظهير أيسر أو كقلب دفاع أيسر في طريقة 3-5-2، منذ بداية الموسم الحالي، وفي المواسم الماضية أيضا، لكن المرحلة الصعبة التي يمر بها مونشغلادباخ في البطولة بسبب سوء نتائجه دفعت بالمدرب إيدي هوتر لإعادة النظر في طريقة لعب النادي سيما على مستوى الخط الخلفي الذي أضحى يتلقى أهدافا كثيرة في اللقاءات الأخيرة.

وينتظر ألا يجد خريج مدرسة بارادو أي صعوبة في التأقلم مع المنصب الجديد الذي ينوي مدرب مونشغلادباخ توظيفه فيه، اعتبارا أن المنصب الأصلي لبن سبعيني هو في وسط الميدان كلاعب استرجاع، كما سبق له اللعب في محور الدفاع سواء في فريقه مونشعلادباخ أو مع المنتخب الوطني.

إلى ذلك، يعتبر بن سبعيني من اللاعبين متعددي المناصب، بفضل تحكمه في الكرة بالرجل اليسرى واليمنى أيضا، إلا أنه تعوّد في السنوات الأخيرة على اللعب كظهير أيسر، وأصبح أحد أفضل المدافعين في هذا المنصب في البطولة الألمانية وحتى في أوروبا.

في سياق متصل، وعكس ما قد يراه البعض، من الممكن جدا أن يعود تغيير منصب بن سبعيني من ظهير أيسر إلى قلب دفاع بالفائدة على المنتخب الوطني، حيث سيعطي ذلك فكرة مسبقة للناخب الوطني جمال بلماضي قبل المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، التي قد يحدث فيها بعض التغييرات وهذا جراء الغيابات التي يشتكي منها خط الدفاع بسبب الإصابة.