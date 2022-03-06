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اقتصاد

رجال أعمال قطريون في الجزائر قريبا لبحث فرص الاستثمار

الشروق أونلاين
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رجال أعمال قطريون في الجزائر قريبا لبحث فرص الاستثمار
ح.م
الرئيس تبون خلال زيارته لقطر

سيشرع وفد عالي المستوى يضم رجال أعمال قطريين بزيارة إلى الجزائر قريبا من أجل دراسة مشاريع شراكة واسثمار مع مؤسسات جزائرية.

وحسب بيان، للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فقد تقررت هذه الزيارة خلال اللقاء الذي جمع رئيسي مجلس الأعمال الجزائري-القطري، كمال مولا والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، المنعقد الخميس بالدوحة، بحضور سفير الجزائر بقطر، مصطفى بن تورة.

وجاء في البيان “تم الاتفاق على شروع وفد عالي المستوى من رجال الأعمال بزيارة شهر مايو المقبل قصد تجسيد شراكات مع مؤسسات جزائرية”، مشيرا إلى أن رئيسي مجلس الأعمال الجزائري-القطري رحبا “بالدفع الجديد للعلاقات بين الجزائر وقطر” عقب زيارة الدولة التي قادت شهر فبراير المنصرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى قطر.

وإذ تطرقا إلى فرص الاستثمار لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة، شدد الطرفان على ضرورة “تكثيف المبادلات التجارية بين البلدين”.

وعقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى دولة قطر بدعوة من أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يضيف البيان “منح رئيسا الدولتين إشارات واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقريب رجال الأعمال”.

وفي هذا الإطار، التقى رئيسا مجلس الأعمال الجزائري-القطري بهدف بحث آفاق الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والقطرية.

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