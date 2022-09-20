رحلات الموسم تنطلق وهذه أسعار عمرة المولد

بعد مرور 24 ساعة من إصدار التراخيص

تنطلق، هذا الأربعاء، أولى رحلات العمرة للموسم الحالي بعد مرور 24 ساعة من إفراج الديوان الوطني للحج والعمرة عن قائمة الوكالات السياحية المعنية بالتنظيم، في وقت سجلت بورصة أسعار عمرة المولد النبوي الشريف ارتفاعا لتبلغ 25 مليون سنتيم للعمرة الاقتصادية.

وحسب معطيات “الشروق”، فإن أول فوج للمعتمرين الجزائريين ينطلق مساء الأربعاء، من مطار هواري بومدين باتجاه البقاع المقدسة عبر الخطوط الجوية السعودية في انتظار إعلان الجوية الجزائرية عن برنامجها الخاص برحلات العمرة، والمنتظر خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

بالموازاة، شرعت وكالات السياحة والأسفار، في استقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة بالأخص عمرة المولد النبوي الشريف، الذي لم يعد يفصلنا عنها سوى 15 يوما، وذلك ساعات فقط من حصول الوكالات على الضوء الأخضر من الديوان لتنظيم رحلات العمرة، حيث بلغت تكلفة أداء العمرة لدى وكالات السياحة والأسفار ما بين 18 و25 مليون سنتيم للعمرة الاقتصادية باحتساب سعر التذكرة الذي استقر حسب ما ورد عن الوكالات في حدود 10 ملايين سنتيم، وهو نفس السعر المنتظر اعتماده من قبل الخطوط الجوية الجزائرية التي سبق أن حددته بـ9.8 مليون سنتيم خلال موسم الحج الفارط.

يأتي هذا في وقت طرحت فيه وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم العمرة إشكالية تحويل الأموال من وإلى المملكة العربية السعودية، لاسيما أن هذه الأخيرة سبق لها أن استثنت الجزائر من برنامج التحويلات المالية الإلكترونية، على اعتبار أن هذا النمط جديد ويصعب التحكم فيه، إلا أن إلغاء قرار اعتماد المحافظة المالية من قبل المملكة وذلك قبل يومين فقط، وضع وكالات السياحة والأسفار في حرج من أمرها، لاسيما أن التحويلات المالية من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية تستغرق أكثر من 40 يوما وهي مدة طويلة بالنسبة للوكالات، حيث طالبت الديوان والمصالح المعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة التحويلات المالية.

للإشارة، فقد أعلن الديوان، الثلاثاء،عن أسماء الوكالات الـ21 المعنية بتنظيم العمرة لموسم1444، حيث أوضح بيان له أن تسليم التراخيص جاء بعد تقديم الوكالات المعنية لملفات طلب الاعتماد والقيام بإجراءات الترشح عبر البوابة الجزائرية للعمرة بداية من تاريخ 1 سبتمبر الجاري، بناء على دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.

وأشار ديوان الحج والعمرة إلى أن مصالحه تواصل معالجة ودراسة ملفات الوكالات المترشحة، لتمكينها من الحصول على الترخيص فور استكمالها لكافة الإجراءات، مضيفا أن العملية مستمرة إلى غاية يوم الأحد 16 أكتوبر بالنسبة لإيداع الملفات، وتاريخ 6 نوفمبر بالنسبة لمنح التراخيص.

ومعلوم أن المدير العام للديوان أحمد سليماني، كان قد أشرف بمقر الديوان بالعاصمة، على عملية الانطلاق الرسمي لتسليم التراخيص للوكالات المعتمدة في تنظيم العمرة لموسم 1444، في انتظار الإعلان النهائي عن قائمة الوكالات المرخص لها بتنظيم العمرة، هذه الأخيرة مطالبة بالاحترام الصارم لبنود دفتر الشروط الجديد.