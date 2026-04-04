إدارة الموقع
الجزائر
"الجوية الجزائرية" تطلق التذاكر الأقل سعرًا:

رحلة إلى جزيرة بالما دي مايوركا بـ31 ألف دينار فقط!

إيمان كيموش
  • 1118
  • 0
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن عروض ترويجية خاصة على الرحلات الجوية إلى جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية، انطلاقا من الجزائر والعكس، وذلك في إطار تعزيز خيارات السفر الدولية وتقديم أسعار منافسة للمسافرين خلال الموسم السياحي الحالي.
وتتيح هذه العروض حجز رحلات بأسعار تبدأ من 31,440 دينار جزائري من الجزائر العاصمة، ومن 248 أورو من بالما دي مايوركا، مع إمكانية العودة بنفس الأسعار الترويجية.
وتشمل هذه العروض فترة سفر تمتد حتى 24 أكتوبر 2026، بينما تكون التذاكر الترويجية متاحة للحجز منذ 30 أفريل 2026.
وتستهدف الخطوط الجوية الجزائرية من خلال هذه المبادرة المسافرين الراغبين في تجربة رحلات ذكية ومريحة بأسعار معقولة، مع التأكيد على أهمية الحجز المبكر لضمان الاستفادة من الأسعار الخاصة.
كما أكدت الشركة على سهولة حجز هذه التذاكر عبر موقعها الرسمي أو من خلال وكالات السفر المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز شبكة الرحلات الدولية وربط الجزائر بوجهات سياحية شهيرة في أوروبا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد