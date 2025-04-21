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جواهر

رحيل سفيرة فن التندي بادي لالة

ماجيد صراح
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رحيل سفيرة فن التندي بادي لالة
ح. م
بادي لالة

توفيت اليوم الإثنين، 21 أفريل، سفيرة فن التندي بادي لالة، في مستشفى تيزي وزو، عن عمر 88 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وعزى وزير الثقافة زهير بللو في وفاة الفنانة، متقدما بأحر التعازي إلى أسرة الفقيدة والأسرة الفنية والثقافية “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقى السيد زهير بللو، وزير الثقافة والفنون، نبأ رحيل الفنانة بادي لالة، التي تركت وراءها إرثا فنيا خالدا. كانت الراحلة أيقونة في الفن التارقي، مزجت بين تراث الأهقار والإيقاعات العصرية، مما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في الجزائر والعالم.”

وتعد بادي لالة من أبرز رموز الموسيقى التارقية. واسمها الحقيقي بادي لالة بنت سالم وهي من مواليد 1937 بعين قزام بجنوب تمنراست قرب الحدود الجزائرية النيجرية، وساهمت بالتعريف وإثراء العالم الموسيقي التارقي بشعرها الذي جمعته منذ سن العاشرة متأثرة بوالدتها.

بادي لالة التي جمعت بين التندي التقليدي والعصري، قدمت العديد من الإسهامات التي ساعدت في إبراز التراث التارقي، وأصبحت سفيرة لهذا الفن على الساحة العالمية، حيث سافرت عبر أوروبا للمشاركة في عدة عروض موسيقية تارقية، سواء مع موسيقيين توارق جزائريين وماليين.

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