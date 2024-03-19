رخص جديدة لاستخراج الذهب وإنتاج قياسي في 2023

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب “إينور”، جمعي زهير، عن استقبال 16922 طن من خام الذهب في سنة 2023، المستخرج من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة والبالغ عددها 180 مؤسسة.

وفي حديث مع “الشروق أونلاين”، أكّد جمعي زهير، على “إنتاج 102 كلغ من الذهب الصافي خلال سنة 2023، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قادتها الحكومة الجزائرية لتطوير هذا المجال، حيث تمّ تسليم 180 رخصة استغلال للتنقيب عن الذهب منذ سنة 2020″، كاشفا في ذات الوقت على “تحضيرات تقوم بها وزارة الطاقة والمناجم لتسليم رخص جديدة لفائدة المنقبين الحرفيين، خلال السنة الجارية 2024، قصد توسيع عملية الإستخراج وتوفير مزيد من مناصب الشغل”.

وفي إطار توسيع استخراج الذهب من مكامنه على مستوى سطح الأرض، والذي تتولاه المؤسسات المصغرة الجديدة، كشف المدير العام لمؤسسة “إينور” الجزائر، عن اقتراب تشييد أربع (04) منضدات حديثة لاستقبال خام الذهب في عين قزام وجانت وتمنراست وتندوف، الأمر الذي سيرفع من عمليات المعالجة للمادة الخام، حيث بإمكان هذه المنضدات أن تستقبل 200 طن من الخام يوميا، وهو ما يسمح بتوسيع عمليات الإستخراج ورفع مستوى الإنتاج الوطني من هذا المعدن النفيس.

وعلى صعيد الميزانية المالية التي صرفتها مؤسسة “إينور” في عملية شرائها للمادة الخام من عند مؤسسات الإستخراج، كشف محدّثنا عن صرف 560 مليون دج في عين قزام و 100 مليون دج في جانت، خلال سنة 2023، في حين بلغ إجمالي المبلغ الذي صرفته المؤسسة الوطنية في عملية الشراء خلال آخر ثلاث سنوات، 215 مليون دج في عين قزام و200 مليون دج في جانت.