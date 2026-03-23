رزيق في نيامي لإعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والنيجر

افتتاح اجتماع مجلس رجال الأعمال الجزائري-النيجري

افتتح اليوم الإثنين، 23 مارس، اجتماع مجلس رجال الأعمال الجزائري-النيجري، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية للتعاون.

وأشرف على الافتتاح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزير التجارة والصناعة النيجري، عبدولاي سايدو، وبمشاركة رؤساء غرف التجارة للبلدين، إلى جانب عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف القطاعات.

ووفقا لما أفادت به وزارة التجارة الخارجية، فمن المرتقب أن “يساهم مجلس رجال الأعمال في إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية بين الجزائر والنيجر”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد وزاري جزائري رفيع المستوى إلى النيجر، يقوده الوزير الأول، سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.