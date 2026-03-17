اقتصاد

رزيق يبحث تعزيز تصدير الخدمات السياحية مع مهنيي الفندقة

وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من اللقاء

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، سبل تعزيز مساهمة قطاع الفندقة والخدمات السياحية في تطوير صادرات الخدمات، خلال لقاء جمعه بأعضاء الفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة برئاسة عبد الوهاب بولفخاذ، في إطار مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوسيع مجالات التجارة الخارجية.

وشكّل اللقاء الذي عُقد مساء أمس الإثنين فرصة لطرح آفاق جديدة لتصدير الخدمات السياحية، في ظل تزايد الاهتمام بالوجهة الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم التركيز على دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضوره الخارجي.

كما استمع الوزير إلى انشغالات ومقترحات مهنيي القطاع، خاصة ما يتعلق بآليات مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، بما يسهم في رفع تنافسية المؤسسات الفندقية الجزائرية وتحسين جودة خدماتها.

وأكد كمال رزيق حرص القطاع على مواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين المهنيين، مع تشجيع المبادرات الداعمة لصادرات الخدمات، في سياق التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل خارج المحروقات.

