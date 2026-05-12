اقتصاد

رزيق يبحث مع البنوك آليات تمويل وتوطين عمليات البيع على الحالة

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقيا جمع إطارات الوزارة بممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية المخولة بممارسة عمليات التجارة الخارجية، لبحث آليات توطين وتمويل نشاط البيع على الحالة.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن الاجتماع خصص لعرض وتوضيح كيفيات التوطين البنكي للبرنامج التقديري للمؤسسات الناشطة في مجال البيع على الحالة، إضافة إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بتمويل وتسيير عملياتها بالتنسيق مع البنوك المعنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي تنظيم وتأطير عمليات التجارة الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسهيل الجوانب الإجرائية والمالية المرتبطة بنشاط المؤسسات الناشطة في هذا المجال.

