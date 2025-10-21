-- -- -- / -- -- --
وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يعقد ندوة صحفية حول توقيف المدعو “هشام الوهراني”
 التحضير لتنظيم لقاء يجمع رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين

رزيق يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

وزارة التجارة الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، محادثات ثنائية مع وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، ماجد بن عبد الله القصبي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 21 أكتوبر.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، في ظل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، وحرصهما المشترك على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تناول الوزيران إمكانية تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالمملكة العربية السعودية ومعرض مماثل للمنتجات السعودية بالجزائر، بما يسهم في التعريف بالمنتوجات الوطنية وتشجيع الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين من كلا البلدين.

واتفق الوزيران كذلك على التحضير لتنظيم لقاء يجمع رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، إلى جانب تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية والتجارية، قصد استكشاف فرص الاستثمار وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، حسب المصدر ذاته.

