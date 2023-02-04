رسالة الجزائريين إلى موتسيبي

انتهت النسخة السابعة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي إلى الرابع من شهري فيفري 2023، وعرفت بشهادة الجميع من مسؤولين ومدربين ولاعبين أن هذه المنافسة شابهت بكثير المونديال الأخير الذي نظّم بقطر، سواء من ناحية التنظيم، أو الإمكانات التي منحتها ووفرتها الجزائر، إضافة إلى أن المنافسة عرفت مستوى فنيا كبيرا وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقرر رفع علاوة المتوج إلى مليوني دولار بعد أن كان الجميع في المكتب التنفيذي للكاف يفكر في إيقاف الطبعة القادمة لهذه المنافسة، غير أن الجزائر أعطتها مكانتها الحقيقية، وجعلت هيئة موتسيبي تفكر في تطويرها مستقبلا بقوانين جديدة، أهمها السماح لكل لاعبي القارة، أي المحترفين داخلها، المشاركة فيها وفق قوانين جديدة وتوقيت لا يتعارض مع المنافسات الدولية القادمة.

كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر، في أربعة ملاعب عصرية، وهي ملاعب عنابة وقسنطينة ونيلسون مانديلا ووهران، جعلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتمدها مستقبلا للأندية الجزائرية، وحتى المنتخبات الوطنية، جعلت الجزائر تراسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل برمجة أي مباراة للأشقاء في هذه الملاعب خاصة وأن ما يقارب العشرين بلدا إفريقيا لا يتوفر على ملاعب معتمدة من طرف الكاف، وهو دليل على أن الجزائر أصبحت اليوم قطبا كرويا لا يستطيع أي جاحد نكرانه.. فمن كان يتصور أن الجزائر التي كانت لا تملك حتى ملعبا واحدا أصبحت اليوم تتوفر على عشرة ملاعب حديثة وعصرية، تتسع لأكثر من أربعين ألف متفرج، وبإمكانهم الدخول والخروج في ظرف قياسي، وهو ما أدهش كل المنتخبات التي شاركت في “الشان” وجعل كوت ديفوار التي تحتضن كأس إفريقيا 2024 ترسل وفدا للاستفادة من التجربة الجزائرية التي أصبحت رائدة في إفريقيا.

عندما قدّمت الجزائر ملف ترشحها لاستضافة كأس إفريقيا 2025، كان البعض يظنّ أن الملف الجزائري ضعيف ولا يستوفي الشروط اللازمة، غير أن حقيقة الميدان أظهرت أن الجزائر بإمكانها احتضان هذه المنافسة بـ24 منتخبا، فالكاف وعلى لسان الرئيس موتسيبي الذي أكد أن “هذه النسخة هي الأحسن في التاريخ”، فلم تشتكِ الوفود من أي شيء منذ وصولها إلى الجزائر، وعرفوا أن كل ما قامت به هو خدمة للقارة الإفريقية التي عادة ما تعرف المنافسة الرياضية فيها العديد من المشاكل مثلما حدث في كأس إفريقيا التي جرت بالكاميرون، فالجزائر لم تترك أي شيء للصدفة وأكدت للجميع أنها تفي بوعودها وهي مستعدة اليوم أن تحتضن أي منافسة رياضية مهما كان حجمها، وتعطي حلولا للمسؤولين عن الرياضة في إفريقيا رغم أنها محرومة من التمثيل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

رسالة الجزائريين إلى رئيس “الكاف” الجنوب إفريقي موتسيبي “إن الجزائر التي لم تحتضن كأس إفريقيا منذ سنة 1990، والتزمت بكل الوعود التي قطعتها مع الهيئة الإفريقية، فاحتضنت تقريبا كل مسابقات الكاف، وحان الوقت لتكون الجزائر عروس القارة الإفريقية سنة 2025، لقد أظهرنا للجميع مدى استعدادنا لاستقبال ضيوف الجزائر.. وبإمكانات ستفوق تلك التي وُضعت في كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. أظن أن الجزائر أقنعت كل مسؤولي المكتب التنفيذي لـ”لكاف” وخاصة بعد نجاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. فهل تستجيب “الكاف” لرغبة وطموح الجزائر، الجواب سيكون شهر مارس القادم بمناسبة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هامش المؤتمر السنوي لـ”الفيفا” برواندا.