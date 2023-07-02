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رياضة

رسالة مؤثرة من ميسي بعد اعتزال فابريغاس

عمر سلامي
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رسالة مؤثرة من ميسي بعد اعتزال فابريغاس
أرشيف
ليونيل ميسي وفابريغاس

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة للإسباني المخضرم سيسك فابريغاس، بعد اعتزاله.

ونشر ميسي صورة تجمعه بفابريغاس عبر حسابه على “انستغرام”، وأرفقها بعبارة: “تعلم جيدا مشاعرنا الإيجابية تجاهك أنت وأسرتك”.

وأضاف ميسي في رسالته: “أنت نجم كبير يا فابريغاس، وسنواصل قضاء العديد من اللحظات سويا”.

وختم النجم الأرجنتيني : “نحبك كثيرا، ونتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة”.

ولعب ليونيل ميسي إلى جانب فابريغاس لمدة 3 مواسم في برشلونة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014.

وأعلن لاعب خط وسط أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق سيسك فابريغاس اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36 عاما، خططه للذهاب إلى التدريب.

وفاز فابريغاس بكأس العالم 2010 وبطولتين أوروبيتين مع إسبانيا، ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي والدوري الإسباني مع برشلونة.

وقال اللاعب الدولي الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي، “بحزن شديد حان الوقت بالنسبة لي لتعليق حذاء اللعب الخاص بي”.

وأضاف: “لقد كانت رحلة لن أنساها أبدا، منذ أيامي الأولى في برشلونة وأرسنال وبرشلونة مرة أخرى وتشيلسي وموناكو وكومو، سأعتز بهم جميعا”.

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