رسميا.. بداية تسويق 400 ميغاواط من كهرباء المحطات الشمسية

وفد رفيع يدشن محطتي المغير والغروس في بسكرة بداية من الاثنين:

تدخل الخدمة رسميا يومي الاثنين الثلاثاء، أول محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن مشروع 3200 ميغاواط الذي يعد جزءا من المخطط الوطني للطاقات المتجددة الذي يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، حيث سيبدأ الاستغلال التجاري لـ400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة التي ستضخ فعليا في الشبكة الوطنية.

في هذا السياق، علمت “الشروق” من مصادر بالقطاع، أن وفدا رسميا لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة قد حلّ بولاية المغير بهدف تدشين المحطة الشمسية الكهروضوئية (تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ميغاواط)، وبداية ضخ إنتاجها في الشبكة الوطنية وتسويقه تجاريا، بعد عدة أسابيع من التجارب التي كانت ناجحة لنقل الكميات المنتجة عبر خط الإخلاء من المنشأة إلى غاية مركز التحويل الخاص بالشبكة الوطنية.

وحسب ما توفر من تفاصيل لـ”الشروق”، فإن الوفد سيدشن في اليوم الموالي محطة بلدية الغروس بولاية بسكرة، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ200 ميغاواط هي الأخرى، حيث سيشرع في ضخ إنتاجها للتسويق في الشبكة الوطنية.

وطبقا لمصادرنا، فإن إنتاج الجزائر من الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة سيرتفع إلى 900 ميغاواط بدخول محطتي المغير والغروس مرحلة التسويق رسميا، وضخ إنتاجهما في الشبكة الوطنية، بالنظر إلى أن الإنتاج الوطني قبل دخول المحطتين الخدمة كان يقدر بـ500 ميغاواط، يضاف له 400 ميغاواط من محطتي المغير والغروس في بسكرة.

وبناء على المعطيات المتوفرة، فإن الأشغال متقدمة أيضا في محطة خنقة سيدي ناجي بولاية بسكرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تعد الأكبر ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقات المتجددة المقدر بـ3200 ميغاواط، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 350 ميغاواط.

ويرتقب استلام هذه المحطة، إلى جانب سبع محطات أخرى خلال السنة الجارية، ما سيرفع عدد المنشآت الشمسية المستلمة في سنة 2026 إلى تسع محطات.

وحسب مصدر “الشروق”، فإن هذه المشاريع الثلاثة وتحديدا محطتي الغروس والمغير وخنقة سيدي ناجي لوحدها ستنتج 750 ميغاواط من الكهرباء ما يعادل محطة كهربائية كبيرة تستغل بالغاز، ما سيوفر حرق كميات معتبرة من هذا المصدر الطاقوي الحيوي.