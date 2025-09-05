-- -- -- / -- -- --
رسميا.. بن ناصر ينضم إلى هذا النادي

رسميا.. بن ناصر ينضم إلى هذا النادي

انتهى “المسلسل” الصيفي للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، والأمر يتعلّق بِالوجهة الجديدة.

ومعلوم أن متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

والتحق بن ناصر بِنادي دينامو زغرب الكرواتي، معارا لِمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2026.

وفي بيان لها نشرته صبيحة الجمعة، قالت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي إن بن ناصر سيجتاز الفحص الطبي “الروتيني”، قبل توقيع العقد. ورحّبت بِقدومه.

وسيلعب بن ناصر إلى جانب مواطنه وزميله المهاجم منصف بكرار، في نادٍ عرف تألّق العربي هلال سوداني ما بين صيفَي 2013 و2018.

ويكون الكرواتي زفونيمير بوبان وراء قدوم بن ناصر، ذلك أنه يشغل حاليا منصب مدير رياضي لِنادي دينامو زغرب، بعدما مارس الوظيفة ذاتها في الميلان، وكان حينها من أشدّ المشجّعين للدولي الجزائري.

وسيخوض بن ناصر مع دينامو زغرب مسابقة الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026، وفي البطولة الكرواتية للموسم الجديد، وبعد تنظيم 5 جولات، يتصدّر الفريق لائحة الترتيب.

وهكذا اختار إسماعيل بن ناصر الوجهة الكرواتية، بعد أن سبق له الاحتراف في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا. وبعد أن تردّد اسمه كثيرا في سوق الانتقالات الصيفية 2025، في أندية مرسيليا الفرنسي وفيورنتينا الإيطالي وطرابزن سبور التركي والبطولة السعودية.

