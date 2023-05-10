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العالم

رسميا.. سوريا تتلقى دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية

الشروق أونلاين
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رسميا.. سوريا تتلقى دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية

تلقت سوريا دعوة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 ماي الجاري.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء أن السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن نقل الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان مجلس جامعة الدول العربية، قد قرر في اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية بمقرها في القاهرة يوم 7 ماي الجاري، عودة سوريا لشغل مقعدها  بالجامعة بعد تعليق دام 11 عاما.

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