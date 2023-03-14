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رياضة

رسميا.. شعيبي يلتحق بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”

علي بهلولي
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رسميا.. شعيبي يلتحق بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”
ح.م
فارس شعيبي

أعلن اللاعب الجزائري المُغترب والفتيّ والصّاعد فارس شعيبي، الثلاثاء، وبِصفة رسمية عن انضمامه إلى صفوف “مُحاري الصّحراء”.

وكتب فارس شعيبي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام: “إنّه لَفخرٌ كبيرٌ، أن أُعلن لكم عن التحاقي بِالمنتخب الوطني الجزائري. أودّ أن أشكر أيضا اتحاد الكرة الفرنسي على اهتمامه بي. اختياري للجزائر نابعا من القلب، وأنا مُتشوّق لِارتداء زيّ الخضر”.

وبات مهاجم فريق تولوز الفرنسي (20 سنة) ثاني لاعب جزائري مُغترب وشاب وواعد، يُعلن رسميا عن انضمامه إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء”، بعد زميله بِالخطّ ذاته بدر الدين بوعناني (18 سنة) من نادي نيس.

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التعليقات
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  • ناقل

    جيد أن إختيار نابع من القلب و ليس لأنه لم يتلقى دعوة من المنتخب الفرنسي، ربما و الله أعلم يفكر أن حصوله على مكانة أساسية مع المنتخب الجزائري أقل صعوبة منه مع المنتخب الفرنسي. يجب تسجيل كذلك أن اللعب أخد وقت للتفكير، أي أن الإختيار كان صعب بالنسبة، قلما نرى لاعب مزدوج الجنسية الجزائرية الفرنسية يكون إختياره محسوم للمنتخب الجزائري، أعرف اللاعب محمد فارس لحد الآن.

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