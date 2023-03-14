رسميا.. شعيبي يلتحق بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”

أعلن اللاعب الجزائري المُغترب والفتيّ والصّاعد فارس شعيبي، الثلاثاء، وبِصفة رسمية عن انضمامه إلى صفوف “مُحاري الصّحراء”.

وكتب فارس شعيبي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام: “إنّه لَفخرٌ كبيرٌ، أن أُعلن لكم عن التحاقي بِالمنتخب الوطني الجزائري. أودّ أن أشكر أيضا اتحاد الكرة الفرنسي على اهتمامه بي. اختياري للجزائر نابعا من القلب، وأنا مُتشوّق لِارتداء زيّ الخضر”.

وبات مهاجم فريق تولوز الفرنسي (20 سنة) ثاني لاعب جزائري مُغترب وشاب وواعد، يُعلن رسميا عن انضمامه إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء”، بعد زميله بِالخطّ ذاته بدر الدين بوعناني (18 سنة) من نادي نيس.